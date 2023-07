Ecco dove vedere Signora Volpe in streaming e in TV, la fiction italo-inglese che è ambientata e girata interamente in Italia.

Sono tante le serie TV straniere che vengono girate e ambientate in Italia, tra queste c’è anche Signora Volpe, fiction inglese la cui storia è però ambientata proprio nel nostro Paese. La protagonista è Sylvia Fox, un’agente dell’agenzia di spionaggio britannica MI6 che viene invitata al matrimonio della nipote in Italia. Le nozze però saltarono perché lo sposo scappa e nel frattempo viene trovato il corpo di una donna uccisa. Vediamo ora dove vedere Signora Volpe in streaming e in TV.

Dove vedere Signora Volpe in streaming e in TV

Ma dove si può vedere Signora Volpe? La serie TV è andata in onda per la prima volta in Italia nel 2022 su Sky Investigation, dal 19 luglio 2023 è invece trasmessa anche in chiaro su Canale 5, in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa.

Emilia Fox

E dove si può vedere Signora Volpe in streaming? Come tutte le fiction in onda su Canale 5, anche le varie puntate di Signora Volpe si possono vedere su Mediaset Infinity, la piattaforma on demand della Mediaset. Le varie puntate della fiction possono essere guardate sia in diretta che in qualsiasi altro momento: per farlo basta collegarsi alla piattaforma streaming in qualsiasi momento, si può accedere sia da Smart TV che da computer, da tablet e da smartphone.

Signora Volpe: il cast della serie TV

Come detto in precedenza, la protagonista principale di Signora Volpe è Emilia Fox, che interpreta il ruolo della quasi omonima Sylvia Fox. Nel cast della serie TV ci sono poi una serie di artisti stranieri come Tara Fitzgerald, Mehdi Meskar e Jamie Bamber.

Non mancano però anche gli attori e le attrici italiane, completano infatti il cast Luigi Di Fiore, Andrea Piedomonte Bodini, Giovanni Cirfiera e Imma Piro.