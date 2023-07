Rumors davvero interessante in vista dell’edizione invernale di Temptation Island. Al posto di Filippo Bisciglia ci sarebbe un volto noto di Canale 5…

Il grande successo dell’edizione 2023 di Temptation Island ha messo nelle condizioni Mediaset di ipotizzare una versione invernale che dovrebbe andare in scena nei prossimi mesi. Il programma, nella sua edizione appunto Winter, potrebbe vedere, però, delle differenze sostanziali, specie in termini di presentatore. Pare, infatti, che Filippo Bisciglia potrebbe essere messo momentaneamente da parte. Al suo posto ci sarebbe un nome decisamente forte…

Temptation Island Winter, nome a sorpresa per la conduzione

Lorella Cuccarini

L’edizione invernale del reality per le coppie è prevista nei palinsesti Mediaset 2023-24 anche se non si hanno particolari dettagli riguardo il format, che sarà comunque simile alla versione estiva. Per la verità stanno iniziando ad arrivare le prime indiscrezioni in merito a chi condurrà il programma.

In tal ottica a riportate una voce clamorosa è Dagospia secondo cui Filippo Bisciglia potrebbe cedere il passo nella versione Winter. Pare che il Biscione possa affidare il timone del programma a Lorella Cuccarini.

Sarebbe il suo il nome in pole position in questo momento per condutte la trasmissione il prossimo autunno-inverno.

La Cuccarini, molto amata dal pubblico di Canale 5 per la sua presenza ad Amici come insegnante, potrebbe dunque essere proposta in questa veste inedita da collante tra le coppie dell’edizione invernale di Temptation.

Staremo a vedere se l’indiscrezione verrà confermata oppure no. Certo è che se dovessero arrivare certezze in tale ottica sarebbe un grande colpo di scena, anche per Bisciglia che verrebbe curiosamente messo da parte dopo il grandissimo successo ottenuto con questa versione estiva del 2023.

Di seguito anche un post Instagram con Bisciglia e relativo al programma Mediaset e all’ultima puntata che andrà in onda nei prossimi giorni: