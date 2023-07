Su Real Time arriva Royal Time, la docuserie in sei puntate dedicate alla Famiglia Reale inglese: ecco tutto quello che c’è da sapere.

La Famiglia Reale inglese attrae sempre molto interesse, non solo nel Regno Unito ma in ogni angolo del mondo. E anche in Italia le vicissitudini dei Windsor sono seguite con grande attenzione. E proprio per gli appassionati delle vicende che riguardano la famiglia reale inglese arriva la docuserie Royal Time. A tal proposito vediamo ora tutto quello che c’è da sapere.

Dove vedere Royal Time in TV e in streaming

La docuserie Royal Time va in onda su Real Time a partire da venerdì 28 luglio 2023. Ogni puntata, sono in totale sei, viene trasmessa, in prima serata a partire dalle ore 21.20. L’appuntamento è quindi per sei settimane e chi vorrà ogni settimana, fino a settembre, potrà seguire una nuova puntata.

Re Carlo d’Inghilterra

E dove si può vedere Royal Time in streaming? La docuserie, per chi non avesse voglia di aspettare ogni settimana l’uscita di una nuova puntata e vorrà vederli uno dietro l’altro, saranno disponibili anche sulla piattaforma streaming Discovery +.

Royal Time: le puntate

Ogni puntata di Royal Time ha un tema differente: la prima puntata ha come titolo Conflitti a corte e si concentra sull’antagonismo tra Kate e Meghan e quello tra Harry e William.

La seconda puntata, Matrimoni reali, è invece incentrata sulle nozze di Elisabetta II, su quelle di Lady Diana e infine quelle di Meghan. La terza puntata ha come titolo Mexit: addio alla corona e si sofferma sulla sudecisione di Harry e Meghan di lasciare la famiglia reale.

La quarta puntata, Principi a nozze, ha come tema i matrimoni di Harry e Meghan e quello di William e Kate. La quinta puntata ha come titolo La corona inglese e racconta la storia di Elisetta II e Re Carlo III. L’ultima puntata è invece su Lady Diana e ha come titolo Diana: Principessa del popolo.