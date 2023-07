Su Canale 5 vanno in onda gli episodi della prima stagione ma Signora Volpe 2 si farà? Ecco tutto quello che sappiamo riguardo alla serie TV.

Anche in Italia sta avendo sempre più successo Signora Volpe, la serie TV britannica ma ambientata e girata in Italia che ha saputo conquistare il pubblico degli Stati Uniti. Nel nostro Paese la prima stagione della fiction è stata trasmessa una prima volta da Sky Investigation, una seconda da Canale 5 nel mese di luglio del 2023. Ma Signora Volpe 2 si farà? Vediamo ora tutto quello che sappiamo riguardo al futuro di questa serie TV.

Signora Volpe 2 si farà?

Non ci sono al momento notizie riguardo al futuro di Signora Volpe e non si sa se una seconda stagione si farà oppure no. Certo è che la fiction sta avendo un buon successo, sia in Italia che all’estero, e sarebbero in tanto a voler vedere nuove puntate. Si attende quindi una comunicazione ufficiale da parte della produzione.

Emilia Fox

Signora Volpe 2: cast e trama della serie TV

La protagonista di Signora Volpe è Sylvia Fox, un’agente della celebre agenzia di spionaggio britannica MI6 che viene invitata al matrimonio della nipote in Italia. Le nozze però saltarono perché lo sposo scappa e nel frattempo viene trovato il corpo di una donna uccisa. La protagonista si ritrova così ad indagare sul caso.

A vestire i panni della protagonista principale di Signora Volpe è Emilia Fox, che interpreta il ruolo della quasi omonima Sylvia Fox. Nel cast della serie TV ci sono poi una serie di artisti stranieri come Tara Fitzgerald, Mehdi Meskar e Jamie Bamber.

Essendo Signora Volpe girata e ambientata in Italia, non mancano gli attori e le attrici italiane, completano infatti il cast Luigi Di Fiore, Andrea Piedomonte Bodini, Giovanni Cirfiera e Imma Piro.