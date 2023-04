Giovedì 27 aprile 2023 va in onda la prima puntata di Il contadino cerca moglie 2023: ecco come candidarsi per corteggiare i protagonisti.

Siete alla ricerca dell’amore e vi piace la vita di campagna? Non perdetevi allora la puntata di Il contadino cerca moglie 2023 in onda giovedì 27 aprile 2023 su Nove TV (a partire dalle ore 21.25. Non è una vera e propria prima puntata del programma, che andrà in onda su Nove e in streaming su Discovery Plus solamente a partire dall’autunno, ma è più che altro un prequel che permette di conoscere gli otto contadini protagonisti di questa edizione. Dopo averli visti, c’è per tutti la possibilità di candidarsi come corteggiatrice e corteggiatori scrivendo ai contadini: vediamo ora come fare.

Come partecipare a Il contadino cerca moglie 2023

Come fare quindi a partecipare a Il contadino cerca moglie 2023? Candidarsi al ruolo di corteggiatore o di corteggiatrice è molto semplice, si può fare direttamente dal sito dell’emittente TV Nove, che trasmette anche quest’anno il programma. Nel sito è presente un’apposita sezione per i casting: basta collegarsi e seguire le istruzioni riportate.

Ricordiamo che degli otto contadini protagonisti di questa edizione, sette sono uomini e una è una contadina donna.

Il contadino cerca moglie 2023: il cast

A condurre Il contadino cerca moglie 2023 è ancora una volta Gabriele Corsi. Tra i protagonisti troviamo Giulia, che ha 29 anni e addestra cavalli. Paolo, che lavora nella fattoria di famiglia, Davide che adora stare all’aria aperta con le sue mucche e preparare il formaggio.

Roberto è alla ricerca di un nuovo amore dopo il fallimento del precedente matrimonio. Alfonso, caratterizzato dal suo look particolare. Gianluca che coltiva l’uva per produrre il prosecco, il romantico Filippo e Giuseppe, che dopo aver vissuto tanti anni in città ha deciso di trasferirsi in campagna e lavorare la terra.

