E’ stato presentato il Festival di Sanremo 2021: confermato Amadeus alla conduzione ma nella 71a edizione ci saranno diverse novità.

Il Festival di Sanremo 2021 ci sarà. E già questa è una notizia, considerato che negli scorsi mesi Amadeus aveva paventato l’ipotesi di una clamorosa sospensione della kermesse a causa del Covid. Invece, non solo la 71a edizione del Festival della canzone italiana si svolgerà regolarmente, ma presenterà anche diverse novità rispetto al recente passato, come si evince dal regolamento che è stato ora annunciato.

Festival di Sanremo 2021: date e conduttori

Prima di passere alle novità, partiamo dalle conferme. La prima è rappresentata dal conduttore e direttore artistico della Festival di Sanremo 2021: Amadeus. Esattamente come un anno fa sarà affiancato nel corso delle varie serate da Fiorello. Insomma, squadra che vince non si cambia.

Fonte foto: https://www.facebook.com/festivaldisanremo/

Per quanto riguarda le date, il Festival di Sanremo 2021 prenderà il via martedì 2 marzo e terminerà 6 marzo: cinque serate che ovviamente, come da tradizione, saranno trasmesse in diretta su Rai Uno.

Festival di Sanremo 2021: il regolamento

Arrivando alle novità, ce n’è una sostanziale che riguarda il regolamento: torna il televoto da casa. Il Televoto affiancherà la Giuria Demoscopica. La Giuria della Sala Stampa entrerà in scena venerdì 5 marzo, nella serata conclusiva decreterà, insieme alla Giuria demoscopica e ai telespettatori d casa, eleggeranno il vincitore.

Tra i ritorno c’è anche quello della Canzone d’Autore: gli artisti in gara (saranno 20 in totale, più le Nuove Proposte) giovedì 4 marzo si esibiranno interpretando brani che hanno fatto la storia della musica italiana.

Per quanto riguarda le Nuove Proposte, non ci saranno sfide diretti tra gli artisti, ma questi saranno divisi in due gironi da quattro, i primi due di ogni raggruppamento si sfideranno nelle semifinali e i vincitori nella finale da cui uscirà ovviamente un solo vincitore.

Fonte foto: https://www.facebook.com/festivaldisanremo/