Morgan è stato escluso da Sanremo 2021 e, a seguire, dalla giuria di Sanremo Giovani. Il cantante si è scagliato pubblicamente contro il direttore artistico, Amadeus.

Morgan non ha preso affatto bene di esser stato escluso da Sanremo 2021, e a seguire l’organizzazione dello show ha fatto sapere di aver escluso il cantante anche dalla giuria di Sanremo giovani per il suo “comportamento inaccettabile, dichiarazioni offensive pubbliche e private” (ha fatto sapere la Rai con una nota pubblica). Morgan intanto ha postato sui social i messaggi colmi d’insulti che avrebbe inviato al direttore artistico di questa edizione dello show, Amadeus:

“Se tu stai scherzando accetto lo scherzo ma se invece hai avuto il coraggio di comportarti da mer*a umana io non ve lo permetterò, non avete alcun diritto di comportarvi da infa*i. Spero sia un bluff. Perché stasera tu e i tuoi quattro sciacalli riceverete in diploma di terza media in diretta”, ha scritto in uno dei suoi messaggi.

Morgan contro Amadeus: lo sfogo

Dopo il suo sfogo poco pacato contro la commissione di Sanremo 2021 (per la sua esclusione dallo show), Morgan è stato escluso anche come giurato da Sanremo Giovani. Con una nota pubblica la Rai ha infatti fatto sapere: “In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte Morgan (…) Amadeus e l’Organizzazione del Festival, con una decisione molto sofferta, hanno disposto l’esclusione dell’artista dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani.”

Il cantante ha fatto sapere che si sarebbe recato come da accordi agli studi tv, dove però gli sarebbe stato impedito di entrare e sottoporsi al tampone anti-Coronavirus. A seguire Morgan si è scagliato di nuovo via social contro gli organizzatori dello show e in particolare contro il direttore artistico Amadeus, condividendo poi i messaggi (senza risposta) via social.

L’ira per l’esclusione da Sanremo 2021

Mentre alla 70esima edizione dello show Morgan è stato squalificato per la sua lite in diretta tv col collega Bugo (diventata virale sui social), per il 2021 la commissione della kermesse ha deciso di escludere il cantante dalla competizione. Morgan lo ha annunciato pubblicamente via social lasciando intendere che a suo avviso la commissione non fosse abbastanza competente da poterlo giudicare (e quindi escludere dalla kermesse).