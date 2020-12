Veronica Graf, ex fidanzata di Filippo Nardi, ha confessato che il gieffino l’ha costretta ad abortire: il suo racconto è sconvolgente.

Veronica Graf, ex concorrente del GF, e Filippo Nardi hanno avuto una storia molto passionale nel 2019. I due si sono conosciuti casualmente a Milano Marittima, dove il “Vippone” si reca spesso per motivi di lavoro. La loro frequentazione, però, non è durata molto perché lei è rimasta incinta e lui l’ha costretta ad abortire. Questo, almeno, è quello che ha raccontato Veronica al settimanale Nuovo. Le sue parole sono molto dure e ha ammesso che ha deciso di rivelare questa cosa intima solo per far capire alle persone che “uomo è e come si è comportato”.

Veronica Graf costretta all’aborto da Filippo Nardi

Intervistata dalla rivista di Riccardo Signoretti, Veronica Graf ha fatto una rivelazione inedita e del tutto inaspettata: Filippo Nardi l’ha costretta ad abortire. Dettaglio molto intimo, che fino ad ora era rimasto nascosto, ha deciso di renderlo pubblico per far capire alle persone che razza di soggetto è il suo ex fidanzato.

“Una sera siamo andati a bere qualcosa insieme: poi una volta risaliti sull’auto la passione ha preso il sopravvento e non abbiamo fatto in tempo ad arrivare in hotel. Ci siamo fermati in una pineta lungo la strada e abbiamo fatto l’amore. Non avevamo precauzioni perché Filippo mi aveva rassicurato dicendo che alla sua età era in grado di gestire la situazione. Diceva: ‘Non voglio sprecare la nostra prima volta insieme’. E in quel momento era già successo l’irreparabile”, ha dichiarato Veronica.

Dopo circa 3 settimane da questo ‘incontro ravvicinato’, la Graf si è resa conto di essere incinta. L’ha detto al suo uomo non nascondendo una certa felicità, ma ha ricevuto una doccia fredda. Filippo, senza farsi troppi problemi, le ha chiesto di “trovare una soluzione“.

Il rimpianto dell’ex gieffina

Stando a quanto racconta la Graf, Nardi le ha chiesto di abortire. Lei, che avrebbe voluto tenere il bambino, si è ritrovata costretta a farlo perché da sola non sarebbe riuscita a mantenerlo. Dopo aver interrotto la gravidanza, Veronica non ha voluto avere più nulla a che fare con il conte.

“So di aver sbagliato ad abortire e darei la vita per poter tornare indietro e fare un’altra scelta. (…) Con Filippo la storia si è chiusa lì: non potevo più stare con lui e l’ho cancellato dalla mia vita. Dopo quel dramma non sono più riuscita a fidarmi degli uomini. E del bimbo che aspettavo mi resta soltanto un’ecografia”, ha confessato la giovane.

Come la prenderà Nardi quando scoprirà queste dichiarazioni? Lo scopriremo solo nella prossima puntata del GF Vip, sempre che non venga squalificato per le frasi sessiste a Maria Teresa Ruta.