Filippo Nardi si è lasciato andare a frasi poco carine nei confronti di Maria Teresa Ruta. I fan del GF Vip chiedono la sua squalifica.

Diventato concorrente del GF Vip da qualche giorno, Filippo Nardi si è lasciato andare a frasi poco carine nei confronti di Maria Teresa Ruta. I due “Vipponi”, fin dal loro primo incontro, non hanno avuto un grande feeling, ma nessuno si aspettava un simile scivolone di stile da parte del conte.

Parlando con Stefania Orlando e Andrea Zelletta, Filippo ha descritto la Ruta come una persona mentalmente instabile, vicina a comportamenti psicotici. Quanti seguivano il GF Vip in diretta su canale 55 del digitale terrestre hanno chiesto a gran voce la sua squalifica.

Filippo Nardi contro Maria Teresa Ruta

Filippo Nardi non ama Maria Teresa Ruta: i fan del reality più spiato d’Italia ne hanno la conferma. Mentre qualche giorno fa, parlando della coinquilina, ha mimato un conato di vomito e proposto qualche pratica bollente, adesso ha espresso un giudizio medico leggermente fuori luogo. Il conte si stava confrontando con Stefania Orlando e Andrea Zelletta sulle ultime nomination, quando ha affermato:

“Maria Teresa è borderline, io non sono medico, ma io la vedo come borderline. Ha delle psicosi a momenti. Provo pena per lei, anzi, tenerezza”.

I telespettatori, davanti a questo ennesimo attacco, hanno condiviso in massa il video sui social e hanno chiesto a gran voce la squalifica di Nardi.

Filippo Nardi: “Maria Teresa è borderline, (soffre di) psicosi a momenti”#gfvip pic.twitter.com/xyAIgYZyCP — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) December 15, 2020

Filippo Nardi: tutte le frasi shock sulla Ruta

Da quando ha messo piede al GF Vip, Filippo Nardi si è lasciato andare a numerose esternazioni poco piacevoli. Oltre ad atteggiamenti non degni di un conte, utilizza un linguaggio non proprio pulito. Come se non bastasse, le sue dichiarazioni riguardano spesso la Ruta.

“Provo tenerezza per i suoi figli. Ti prego, non riesco neanche a guardarla. Mi viene da vomitare quando la vedo”, ha ammesso in uno dei tanti momenti di relax al GF Vip. Tutto qui? Ovvio che no. In un’altra occasione ha proposto ad alcuni maschietti della Casa di “tea-baggare” Maria Teresa. La pratica consiste nell’appoggiare i testicoli sulla fronte di un’altra persona. Verrà davvero squalificato? Si attende la decisione di Alfonso Signorini.