Maria De Filippi è stata costretta a riprendere i ragazzi di Amici 2020 per le scarse condizioni igieniche dei loro appartamenti.

Quest’anno a causa delle norme anti-Coronavirus i concorrenti di Amici 2020 avrebbero dovuto provvedere personalmente alla pulizia del loro alloggio così da non avere contatti con persone esterne. Si da il caso però che i ragazzi abbiano trascurato l’accordo preso con la produzione, e che Maria De Filippi – in collegamento con loro – sia dovuta intervenire per ristabilire l’ordine: “È mortificante da parte mia farvi questo discorso, non avrei mai voluto farlo. Ritengo che siamo non in una situazione di immaturità, ma direi anche peggio. Farete una pessima figura”, ha tuonato la conduttrice.

Maria De Filippi

Maria De Filippi sgrida i ragazzi di Amici 2020

Bottiglie di plastica, polvere e sporcizia ovunque: la casetta dei concorrenti di Amici 2020 quest’anno ha avuto un tracollo quanto a pulizia, e così Maria De Filippi è stata costretta a intervenire per cambiare la situazione. I ragazzi presenti nello show sono stati rimproverati dalla conduttrice, che li ha minacciati di prendere provvedimenti: “Se entro quattro ore questa situazione non è cambiata, in puntata ci sarà un’estrazione di tre persone che andranno in sfida e di altre tre che non si esibiranno”, ha affermato.

In genere un personale esterno addetto alle pulizie si occupa degli alloggi dei concorrenti, ma quest’anno a causa dell’emergenza in corso la produzione ha preferito che fossero i concorrenti stessi ad occuparsi dell’igiene degli spazi comuni. A quanto pare i ragazzi non sarebbero stati in grado di occuparsene, ma dopo il rimprovero di Maria De Filippi hanno subito provveduto.

“Questa cosa che andrà in onda non fa onore a nessuno, perché non fate una bella figura, sinceramente. Anche se le conseguenze sono relative, quelli che non contribuiscono alla pulizia e all’ordine dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza”, ha tuonato la moglie di Maurizio Costanzo.

Il sorteggio dopo la seconda ispezione

Dopo le pulizie eseguite dai ragazzi la produzione ha deciso per il sorteggio di tre concorrenti poiché le condizioni igieniche della casetta non sarebbero state comunque ottimali. La decisione dei concorrenti è ricaduta su Arianna, Riccardo e Rosa, e ovviamente non sono mancate tensioni tra loro per via delle mancate pulizie nella casa.