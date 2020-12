Charlene di Monaco ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli da vera Royal girl ribelle, e si è mostrata con la testa rasata.

Charlene di Monaco ha deciso di dare un nuovo taglio alla sua acconciatura e così, poco prima delle feste, è apparsa con un nuovo look davvero inaspettato: la principessa ha scelto di radersi la testa a metà, conferendo alla sua chioma un aspetto davvero punk. Per completare il look la principessa ha scelto uno smokey eyes (anch’esso molto grintoso) e mascherina con gli strass dorati. Il risultato è stato una pioggia di like da parte dei suoi fan, mentre le foto hanno fatto il giro del web.

Charlene di Monaco con la testa rasata: il look punk

La principessa Charlene di Monaco ha deciso di dire addio al suo bob dall’eleganza immortale e ha scelto di sfoggiare un look grintoso e ribelle, che ha immediatamente destato scalpore sui social. In tanti hanno lodato come sempre la bellezza della principessa monegasca, mentre altri hanno invece reputato il look poco adatto a una donna del suo rango.

Charlene Di Monaco

La principessa ha sfoggiato per la prima volta il nuovo look alla tradizionale cerimonia di Natale al Palazzo di Monaco, dove si è lasciata fotografare con mascherina in bella vista insieme al figlio Jacques, di 6 anni.

La vita della principessa prima delle nozze con Alberto II

Prima di diventare principessa consorte, Charlene di Monaco ha lavorato come modella e nuotatrice professionista, distinguendosi come donna anticonformista e icona di bellezza. Lei e il principe Alberto hanno due figli, i gemelli Gabriella e Jacques, nati il 10 dicembre 2014. Alla rivista Point de Vue a proposito dei suoi figli la principessa ha raccontato: “Parlano l’uno con l’altro tutto il tempo e, come altri bambini, possono essere un po’ rudi nei loro scambi, ma si supportano incondizionatamente”.