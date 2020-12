Amadeus ha confessato che all’età di 7 anni sarebbe stato colpito da una grave malattia: la nefrite.

A Oggi Amadeus ha rivelato che da bambino sarebbe stato colpito dalla nefrite e che a causa di essa avrebbe rischiato di morire: “Fui tra la vita e la morte”, ha dichiarato il celebre conduttore al settimanale, specificando che a causa della malattia avrebbe trascorso diversi mesi in ospedale. Il drammatico episodio si concluse positivamente, e in seguito Amadeus – pseudonimo di Amedeo Sebastiani – ha potuto trascorrere serenamente la propria infanzia.

Amadeus: la malattia

Amadeus non ha fatto segreto di esser stato colpito da una malattia particolarmente difficile quando era bambino. Il celebre conduttore infatti avrebbe trascorso diversi mesi in ospedale a causa della nefrite, una malattia infiammatoria che interessa l’area dei reni. A causa della malattia Amadeus fu costretto a trascorrere diversi mesi di ricovero, e ancora oggi conserverebbe un ricordo doloroso di quel periodo.

Amadeus

Oggi fortunatamente il conduttore ha trovato la serenità: dal 2009 al suo fianco c’è la moglie Giovanna Civitillo, madre di suo figlio José. Il conduttore ha anche un’altra figlia, Alice, nata dal suo amore per l’ex moglie Marisa Di Martino.

Il Festival di Sanremo 2021

Oltre alla serenità familiare per il conduttore si tratta di un periodo roseo anche dal punto di vista lavorativo: per la seconda volta di seguito gli è stata affidata la direzione del Festival di Sanremo, che con tutte le probabilità andrà in onda – emergenza Coronavirus permettendo – a marzo. Il celebre conduttore ha assicurato che lo show si farà, e ha affermato di volere al suo fianco ancora una volta il suo storico ed intimo amico Rosario Fiorello.

“Stiamo lavorando perché Sanremo non sia il Sanremo del Covid, ma il Sanremo della normalità e della rinascita. Ovviamente sulle singole misure, potremo essere più chiari con l’approssimarsi della scadenza”, ha dichiarato il conduttore nella conferenza stampa riporta da Il Messaggero.