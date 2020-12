George Clooney ha svelato come avrebbe vissuto l’emergenza Coronavirus in totale isolamento con la moglie Amal e i figli Ella ed Alexander.

George Clooney ha confessato come lui e la sua famiglia avrebbero vissuto l’emergenza Coronavirus e in particolare ha descritto la loro necessità di restare il più possibile isolati per la sicurezza del loro piccolo Alexander. Il figlio della coppia infatti soffrirebbe d’asma, condizione che potrebbe rendere particolarmente rischioso per lui un contagio da Coronavirus.

“Questo è stato un anno pazzo per tutti, iniziato male ed proseguito altrettanto”, ha dichiarato l’attore a Observer, e ha aggiunto: “Sono fortunato, ho una carriera di successo, una casa enorme. Possiamo andare fuori”, ha concluso riferendosi all’ampio giardino della sua villa.

Amal Alamuddin e George Clooney

George Clooney: il figlio e l’emergenza Coronavirus

George Clooney ha confessato che insieme a sua moglie Amal Alamuddin avrebbe trascorso il 2020 in quasi totale isolamento, così da non esporre i suoi figli (i gemelli Ella ed Alexander) a potenziali contagi. Il figlio della coppia – a quanto riporta DiLei – soffrirebbe d’asma, e quindi i coniugi Clooney avrebbero fatto di tutto per preservarne la salute, anche a costo d’isolarsi completamente.

Anche a Natale la coppia rispetterà la quarantena, e infatti a Observer Clooney avrebbe dichiarato: “È triste non passare il Natale con i nostri genitori, ma ce la faremo. C’è la luce infondo al tunnel. Considero questo come l’ultimo Natale in cui dobbiamo restare separati per un po‘”.

Il malore dell’attore

Di recente l’attore ha accusato un malore e sarebbe stato necessario ricoverarlo in ospedale. A quanto pare per esigenze di copione (dovute al suo ultimo film, Midnight Sky) Clooney avrebbe perso velocemente ben 14 kg, e la perdita di peso repentina gli avrebbe provocato una pancreatite. Lui stesso ha svelato di aver avuto il malore e ha tranquillizzato i suoi fan.