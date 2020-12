George Clooney è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a quattro giorni dall’avvio alle riprese del suo ultimo film. L’attore ha perso 14 chili.

George Clooney è stato ricoverato d’urgenza per una pancreatite. L’attore avrebbe perso “troppo velocemente” 14 chili per il ruolo da lui interpretato nel suo nuovo film, e questo gli avrebbe provocato il malore. Lui stesso ha raccontato al Mirror: “Forse ho provato a perdere peso troppo velocemente e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso. Ci sono volute alcune settimane per migliorare, e come regista non è stato facile perché ci vuole energia. Eravamo su questo ghiacciaio in Finlandia, il che ha reso il lavoro molto più difficile. Ma sicuramente ha aiutato con il personaggio”.

GEORGE CLOONEY

George Clooney ricoverato d’urgenza

Ha rapidamente fatto il giro del mondo la notizia del ricovero d’urgenza di George Clooney, ammessa dallo stesso attore sulle pagine del Mirror. Dopo il ricovero Clooney – fortemente dimagrito – dovrà osservare un periodo di convalescenza e assoluto riposo. L’attore ha avuto una pancreatite dovuta alla sua eccessiva perdita di peso. Il dimagrimento sarebbe stato reso necessario per esigenze di copione legate al suo nuovo film, The Midnight Sky, di cui è anche regista. Clooney avrebbe accusato un malore a quattro giorni dall’avvio alle riprese, che per questo motivo sarebbero state temporaneamente interrotte e rimandate.

L’intervista sui figli che parlano italiano

Di recente l’attore era balzato alle cronache con un aneddoto divertente riguardante i suoi figli gemelli, Ella ed Alexander, nati dall’amore per la moglie Amal Alamuddin. I due piccoli parlerebbero correttamente l’italiano: “Loro parlano correntemente l’italiano, ma io e mia moglie no. Quindi è davvero terribile; li abbiamo armati di una lingua speciale”, ha confessato al Jimmy Kimmel Live George Clooney, e ha aggiunto: “Se dico loro ‘andate a mettere in ordine la vostra stanza’, loro rispondono ‘papà st***zo’.“