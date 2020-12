George Clooney ha rivelato che i suoi due figli, Ella e Alexander, parlerebbero fluentemente l’Italiano e lo “userebbero” contro lui e sua moglie Amal.

I piccoli Ella ed Alexander Clooney hanno trascorso molto tempo in Italia e stando a quanto ha rivelato il padre George Clooney al Jimmy Kimmel Live, i due piccoli di 3 anni parlerebbero fluentemente l’Italiano, a differenza dei loro genitori. “Abbiamo fatto una cosa davvero stupida”, ha raccontato Clooney divertito: “Loro parlano correntemente l’italiano, ma io e mia moglie no. Quindi è davvero terribile; li abbiamo armati di una lingua speciale”. A seguire l’attore ha rivelato: “Se dico loro ‘andate a mettere in ordine la vostra stanza’, loro rispondono ‘papà st***zo’.”

GEORGE CLOONEY

George Clooney e i figli che parlano l’Italiano

George Clooney e sua moglie, Amal Alamuddin, hanno sempre preferito rispettare la privacy dei loro due bambini, Ella ed Alexander Clooney. Per la prima volta però, l’attore si è lasciato sfuggire al Jimmy Kimmel Live alcuni retroscena scherzosi della loro vita con i gemelli e ha rivelato che i due parlerebbero correttamente l’Italiano.

Clooney e sua moglie trascorrerebbero molto tempo in Italia e in particolare a Como, dove l’attore possiede una lussuosa villa (e dove avrebbe incontrato per la prima volta proprio sua moglie). I piccoli dunque “userebbero” la lingua italiana per comunicare all’insaputa dei genitori: “Abbiamo fatto una cosa stupida, è terribile”, ha commentato scherzosamente l’attore a proposito della vicenda.

La smentita riguardo alla crisi con la moglie

Nei mesi scorsi sono circolata voci riguardanti una presunta crisi tra i coniugi Clooney, poi smentite dallo stesso attore che a GQ ha ribadito il suo grande amore per la moglie: “Prima di incontrarla non avevo capito quanto la mia vita fosse vuota. Con lei è cambiato tutto. Ha riempito un enorme spazio vuoto di cui non ero consapevole”, ha confessato George Clooney, che oggi accanto ad Amal sembra essere più felice che mai.