Archiviata la storia con Giulia De Lellis, Andrea Damante ha presentato ai fan dei social la sua nuova fiamma: si tratta di una 19enne attrice di Don Matteo.

A pochi mesi dalla sua seconda, definitiva rottura con Giulia De Lellis, Andrea Damante è uscito allo scoperto col suo nuovo amore: si tratterebbe dell’attrice Elisa Visari, mostrata dal dj veronese – attraverso le sue stories su Instagram – mentre era intenta ad allenarsi. Al momento i due non hanno confermato a chiare lettere la liaison, ma da settimane circolano voci sul loro presunto legame (che le stories del dj sembrano confermare).

ANDREA DAMANTE

Andrea Damante e Elisa Visari stanno insieme

Mentre la sua famosa ex sembra aver ritrovato la serenità tra le braccia di Carlo Beretta, Andrea Damante ha in atto una liaison con la 19enne attrice Elisa Visari. Nelle sue stories via social il dj avrebbe mostrato l’attrice mentre era intenta ad allenarsi, e lei gli avrebbe sorriso (consapevole forse che le immagini sarebbero poi finita sui social, a conferma della loro liaison).

Andrea Damante non avrebbe preso bene la notizia della liaison tra Giulia De Lellis e il rampollo di casa Beretta (suo ex amico), e a Verissimo aveva dichiarato: “Ho scoperto di loro pochi giorni fa dai social. Avevo un presentimento, ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa”, aveva affermato, e ancora: “Io e Carlo eravamo amici. Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici. Evidentemente non era un mio amico.“

Chi è Elisa Visari

Classe 2001 Elisa Visari è una giovane modella e attrice nota per aver preso parte al film di Gabriele Muccino A casa tutti bene e alla fiction Don Matteo 11 (dove ha interpretato il ruolo di Rebecca). Al momento non è chiaro come lei e Damante si siano conosciuti e i fan sono in attesa di sapere se la storia d’amore tra i due durerà.