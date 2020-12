Durante la finale della 14esima edizione di X Factor Manuel Agnelli ha attirato l’attenzione su di sé grazie ai suoi addominali scolpiti.

Durante la finale di X Factor Manuel Agnelli si è scatenato insieme ai Little Pieces of Marmelade, e a sorpresa si è mostrato senza t-shirt a favore delle telecamere. Sui social i fan si sono complimentati con il cantante per il suo fisico scolpito e anche il conduttore, Alessandro Cattelan, ha commentato con ironia la vicenda. “Una preparazione fisica incredibile, hai fatto gli addominali prima della diretta, per caso?”, ha chiesto al leader degli Afterhours, che si è subito schernito: “Macché, mi è venuto subito il fiatone”. Nel frattempo le immagini della sua entrata in scena – senza t-shirt – hanno fatto il giro dei social.

Manuel Agnelli senza t-shirt a X Factor

Manuel Agnelli ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua esibizione durante la finale della 14esima edizione di X Factor e in tanti sui social si sono complimentati col cantante per il suo fisico scolpito. Lui ha scherzato durante la diretta dicendo di avere “il fiatone” e, senza prendersi troppo sul serio, ha glissato sulle centinaia di commenti sollevati dalla vicenda.

Manuel Agnelli

La vincitrice di quest’ultima edizione dello show è stata Casadilego, 17enne della categoria Under Donne capitanata da Hell Raton.

L’addio di Alessandro Cattelan

Oltre all’esibizione bollente di Manuel Agnelli, la serata della finale è stata intervallata da attimi di commozione per l’addio di Alessandro Cattelan, che dopo 10 anni alla conduzione dello show, ha annunciato il suo addio al programma.

“Questa è stata la mia ultima puntata di X Factor – ha detto emozionato il conduttore -. E’ stato un viaggio molto bello che ho fatto insieme a tutti voi in questi ultimi 10 anni. (…) Mi sono reso conto che non sto lasciando un programma, sta finendo un’epoca per me, un pezzo della mia vita che ho passato con voi. Ora si cambia pagina“, ha dichiarato il conduttore tra la commozione generale.