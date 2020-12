Wanda Nara avrebbe deciso di portare Luciana Littizzetto in tribunale a seguito della battuta fatta dalla comica sul suo scatto osé a cavallo.

Una battuta di Luciana Littizzetto a Che tempo Che fa su Wanda Nara ha scatenato un putiferio in rete, e a quanto riporta il Corriere la moglie di Mauro Icardi avrebbe deciso di ricorrere alle vie legali contro l’attrice comica. “Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente”, avrebbe scritto la Nara riportando nelle sue stories un post critico nei confronti della frase detta dalla Littizzetto al programma di Fazio.

Luciana Littizzetto Wanda Nara

Wanda Nara contro Luciana Littizzetto

A Che Tempo Che Fa, riferendosi a una foto postata da Wanda Nara sui social, Luciana Littizzetto aveva detto: “Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l’hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo della Jolanda prensile. Spiegami dove è finito il pomello della sella, secondo me si arpiona in questo modo”.

La frase ha generato un putiferio in rete, dove in tanti hanno accusato l’attrice di cattivo gusto nei confronti della showgirl argentina. Sulla questione si era espressa anche Selvaggia Lucarelli, e a seguire la stessa Wanda Nara avrebbe commentato l’episodio via social affermando che l’attrice ne dovrà “rispondere giudizialmente”. Per il momento Luciana Littizzetto non ha replicato alla questione.

Il pubblico social diviso sulla vicenda

Mentre la moglie di Icardi avrebbe ricevuto man forte da centinaia di fan che l’avrebbero sostenuta nella querelle sorta con la Littizzetto, in tanti hanno preso le difese dell’attrice affermando che la sua sarebbe stata solamente satira (e, per di più, su un personaggio pubblico, quindi esposto mediaticamente). Selvaggia Lucarelli – così come molti altri utenti – aveva lasciato intendere di non aver gradito la battuta fatta dall’attrice, e aveva scritto un tweet a proposito della vicenda.