Al Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli è scoppiato in lacrime parlando del suo rapporto con le donne.

Pierpaolo Pretelli ha dovuto recentemente fare i conti con l’addio di Elisabetta Gregoraci al GF Vip, e a quanto pare il rapporto con la showgirl – che si sarebbe concluso con una semplice amicizia – avrebbe riportato a galla vecchie insicurezze nel cuore di Pierpaolo: “Ho provato con lei le cose che si provano all’inizio. Al di fuori mi è già capitato, ma quando ho iniziato ad avere un rapporto più intenso non riesco più ad andare avanti dopo un mese, due”, ha dichiarato in lacrime agli altri concorrenti.

Pierpaolo Pretelli in lacrime al GF Vip

Pierpaolo Pretelli ha colto tutti di sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip scoppiando improvvisamente in lacrime.

Pierpaolo Pretelli

L’ex velino ha dichiarato che il motivo del suo dispiacere sarebbe il blocco che da oltre due anni avrebbe con le donne. Pierpaolo ha infatti ammesso di non riuscire ad avere una storia seria, perché dopo pochi mesi di frequentazione perderebbe l’interesse. L’ultima storia importante dell’ex velino sarebbe stata quella con Ariadna Romero, madre di suo figlio Leonardo.

“Io sono sempre stato fidanzato e vedermi single da due anni e mezzo mi fa pensare che ho dei problemi da risolvere. Forse sono distruttivo per la coppia. Io sono uno che dà tanto, ma allo stesso tempo sono pesante. Pretendo tante attenzioni e certezze perché fondamentalmente sono insicuro. Mi blocco perché non riesco a innamorarmi”, ha dichiarato Pierpaolo in lacrime.

L’addio ad Elisabetta Gregoraci

Nella casa del GF Vip l’ex velino ha confessato ad Elisabetta Gregoraci i suoi sentimenti per lei, ma la showgirl non ha voluto sentire ragioni: tra i due non potrà esserci altro che una semplice amicizia. Dopo le discussioni e i chiarimenti, sembra che i due si siano detti addio pacificamente, promettendosi di restare amici anche una volta usciti dal programma.