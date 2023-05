Paura passata, Federico Fashion Style si è rimesso a lavorare dopo essere stato costretto a qualche controllo per la salute.

Il peggio sembra essere alle spalle per Federico Fashion Style che nelle scorse ore aveva fatto preoccupare tutti i suoi fan mostrandosi su un lettino di ospedale. Il parrucchiere dei vip si è rimesso subito a lavoro sottolineando l’importanza di andare avanti e di rispettare i propri impegni.

Federico Fashion Style: “Il lavoro è sacro”

Federico Lauri Federico Fashion Style

“Posso accettare tutto, ma accuse gravi e inaccetabili solo a scopo di soldi non riesco ad affrontarle. Sto bene, tranquilli, è solo un crollo, ma i crolli fanno più forti le persone.Vi prometto che a tempo debito vi racconterò tutti e rimarrete scioccati”. Erano state queste le parole di Federico Lauri solamente poche ore fa mentre si mostrava in un evidente momento di difficoltà, anche di salute, in ospedale.

L’hairstylist dei vip aveva spiegato quindi di aver avuto un crollo senza però entrare nel dettaglio di quanto accaduto. Ora, però, per fortuna, le cose sembrano essere state superato con Federico che è tornato a lavoro ricevendo anche i complimenti dei fan.

“Il fatto che tu oggi eri già presente nel tuo salone ti fa onore. Hai un’umiltà, una forza di volontà uniche”, ha voluto sottolineare un suo seguaci e ammiratore.

Dal canto suo, il parrucchiere ha replicato: “Per me il lavoro è sacro”, il tutto accompagnato da una sua immagine sorridente mentre è all’opera.

Staremo a vedere se e quando Federico spiegherà cosa gli è successo solamente poche ore fa. Probabile che si tratti dei problemi noti con la sua ex Letizia Porcu.

Di seguto, invece, un recente post Instagram del parrucchiere dei vip:

Riproduzione riservata © 2023 - DG