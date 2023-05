Dall’Isola dei Famosi arrivano parole molto importanti da parte di Cristina Scuccia a proposito del suo desiderio di diventare madre.

Solamente pochi giorni fa aveva apertamente dichiarato di essere fidanzata o, per lo meno, di avere una dolce metà ad attenderla a casa. Ora, Cristina Scuccia si confessa e ammette durante un dialogo con Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi di voler diventare madre o, comunque, di avere desiderio di maternità.

Cristina Scuccia, la voglia di maternità: le parole

Cristina Scuccia

Questo pomeriggio è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento del daytime de L’Isola dei Famosi dove l’ex suora, Cristina Scuccia, ha parlato con Marco Mazzoli in un simpatico momento ribatezzato “Radio Isola”.

Il noto speaker radiofonico ha posto delle domande alla compagna in Honduras, anche private. Se sui naufraghi l’ex suora ha detto che Mazzoli, appunto, sia forse un po’ falso come lo è Nathaly, spiccano invece le parole sul lato personale.

Cristina ha detto: “Sono fidanzata. Non lo sapevi?”. E Mazzoli: “Stavo per farti la domanda, io ad un certo punto pensavo che ti piacessero le donne, non ci sarebbe niente di male”.

E la Scuccia ha continuato poi: “Non ci sarebbe niente di male, anche perchè sono nella fase della vita in cui non voglio etichette siccome ne ho già avuto una ben forte, adesso sono libera e felice”.

A far parlare, però, l’ultimo passaggio delle sue parole che riguarda la possibilità di diventare madre: “Ti dico solo che questa notte, ho sognato un neonato quando mi sono svegliata ho avuto una sensazione che fosse mio. E mi ha lasciato addosso un desiderio di maternità molto grande”.

Di seguito anche il post Instagram del programma con la “voglia di maternità” dell’ex suora:

