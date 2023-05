Attraverso le sue ultime canzoni, Orietta Berti ha affrontato temi sociali delicati. Ora ha voluto anche spiegare il perchè di questa scelta.

Due nuove canzoni per Orietta Berti che ha scelto di dedicare due brani a due argomenti di forte impatto sociale e di grande attualità: la violenza sulle donne e l’omosessualità. A Gente, la cantante ha raccontato cosa l’abbia spinta a due pezzi di questo tipo dal titolo Il coraggio di chiamarlo amore e Diverso.

Orietta Berti, le parole sulla violenza sulle donne e l’omosessualità

Sulla scelta di affrontare determinati temi, la Berti ha detto: “Sono argomenti importanti che alimentano la cronaca, su cui mi fa piacere dire la mia. Le donne storicamente hanno sempre subito violenza, fisica e psicologica, che spesso sopportano in silenzio. Lo fanno nel timore di non essere credute, da soggetti colpevoli quanto gli stupratori che mettono in dubbio la loro onestà. Le capisco, ma le invito a trovare la forza di denunciare i maltrattamenti di certi uomini che dicono di amarle per poi distruggerle […]”.

Parlando, invece, di omosessualità, la cantante si è decisamente infervorata: “Alle madri che, scoprendo di avere un figlio gay, lo rifiutano, magari su pressione dei familiari omofobi, io chiedo: ’Ma che razza di mamme siete?’.

L’obiettivo di Orietta è chiaro: “Spero, attraverso la musica, di dare il mio contributo a smantellare certi preconcetti disumani”. Indubbiamente dei messaggi molto importanti quelli che vuola dare la cantante di Cavriago.

