Super traguardo per Cristel Carrisi che si è laureata ad Harward: sui social le foto e la grande gioia di Romina Power.

“I sogni diventano realtà”. Con questa frase Cristel Carrisi ha voluto celebrare il grande traguardo raggiunto. La figlia di Romina Power e Al Bano si è laureata ad Harward e sui social sono arrivate le foto del momento, comprese quella della mamma, estremamente orgogliosa e felice.

Cristel Carrisi si è laureata: le foto social

Cristel Carrisi

Una giornata assolutamente memorabile per la famiglia Power-Carrisi con la figlia di Romina e Al Bano, Cristel, che si è laureata ad Harward.

La 37enne ha pubblicato sui social, esattamente come sua madre, le foto e alcuni video del momento da incorniciare con tanto di proclamazione con indosso la toga e il tipico cappello in testa. Con lei anche il marito Davor Luksic, imprenditore croato sposato sette anni fa e i suoi tre figli.

Il traguardo raggiunto, in Letteratura a quanto pare, è stato festeggiato anche da mamma Romina che ha scritto: “Bravissima Cristel, neolaureata ad Harvard in Letteratura”. E poi, ancora, “Laurea cum laude”, ha aggiunto per sottolineare il massimo dei voti ottenuto dalla figlia.

Cristel si è allontanata dalla tv e non ha seguito le orme nello spettacolo della famiglia. Ha scelto di andare in Croazia con il marito e i figli Kai, Cassia Ylenia e Rio Inés di 5, 3 e un anno,

Di seguito anche i post Instagram di Romina Power e quello della diretta interessata:

