Cosa è successo a Federico Fashion Style? Questa la domanda che si sono fatti migliaia di utenti social che seguono il noto parrucchiere dei Vip. L’uomo ha mostrato con una storia su Instagram di essere alle prese con dei problemi di salute e di essere, probabilmente, ricoverato in ospedale. A rendere tutto più spaventoso e misterioso il suo messaggio…

Federico Fashion Style in ospedale: cosa è successo

“Siamo esseri umani, ma a tutto c’è un limite”. Sono queste le prime parole che si leggono in una recente storia su Instagram di Federico Lauri.

L’hairstylist dei vip ha condiviso uno scatto in cui mostra di avere, attaccato al braccio, dei tubi che fanno pensare ad un ricovero in ospedale per motivi di salute. Il tutto accompagnato appunto da una didascalia misteriosa: “Posso accettare tutto, ma accuse gravi e inaccetabili solo a scopo di soldi non riesco ad affrontarle. Sto bene, tranquilli, è solo un crollo, ma i crolli fanno più forti le persone.Vi prometto che a tempo debito vi racconterò tutti e rimarrete scioccati“.

Alcune ore dopo, lo stesso Federico si è mostrato in alcune nuove stories, evidentemente col pericolo scampato: “Ecco di nuovo operativo. Ormai avrete capito la situazione. Ma credo sia giusto anche raccontarla, anzi, leggerete. Voglio ringraziarvi per i migliaia di messaggi che mi avete mandato”.

Al momento non è dato sapere cosa sia successo ma è molto probabile che l’uomo abbia avuto un crollo dovuto alla difficile situazione che sta affrontando con la sua ex, Letizia Porcu, in merito all’affidamento della figlia.

Staremo a vedere se Lauri darà nuovi aggiornamenti su quanto gli è successo.

