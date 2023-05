Scintille tra Rocco Siffredi e Fedez. L’attore hard non le manda a dire al rapper dopo alcune parole del cantante nei suoi confronti.

Botta e risposta a distanza tra Fedez e Rocco Siffredi con il noto attore hard che ha replicato ad alcune dichiarazioni del rapper sul suo conto. Parlando a MOW, non è mancata la bordata al cantante che aveva accusato il più grande dei due uomini di volere dei soldi per partecipare al suo podcast ‘Muschio Selvaggio’.

Rocco Siffredi, bordata a Fedez

Tutto parte da alcune parole di Fedez a proposito di interviste saltate a Muschio Selvaggio. Nel corso di alcune stories Instagram, il rapper aveva raccontato di un incontro saltato con Maria De Filippi per questioni di organizzazione ma anche di un’intervista non andata in porto con Siffredi perché l’attore, di fatto, voleva soldi.

“Voleva gli sghei e a Muschio di sghei non ne diamo”, aveva detto il marito di Chiara Ferragni.

Parole che sono giunte all’orecchio dell’attore hard che ha replicato: “Ha bisogno di farsi pubblicità. Fedez ha detto la verità: lui si fa ospitare dappertutto gratis, ma a me chiedeva che mi pagassi pure l’aeroplano… ma se ne vada… dove dico io! Lui, ovunque si trova, vuole l’ospitalità e ville da 100mila euro al mese… ma gratis. Lo so perché una era la villa di un mio amico. E gratis solo perché si chiama Fedez. Invece, se ti chiama lui, ti devi pagare anche l’aereo e l’hotel?”.

Le parole di Rocco non si sono fermate qui. Il 59enne ha anche definito Fedez un “sinistroide arricchito”: “Ma, qualche anno fa, lui non prendeva in giro i ‘comunisti col Rolex’? Adesso invece è lui che fa la figura del sinistroide arricchito, che va a sbafo ovunque. Ma quando c’è da cacciare un euro…”.

Staremo a vedere se il rapper replicherà o meno.

