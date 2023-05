Altro addio alla Rai: questa volta è Lucia Annunziata a dimettersi dalla rete di Stato. La donna lascia dopo 30 anni.

Dopo Fabio Fazio, anche un altro volto storico della Rai dice addio. In questi minuti Lucia Annunziata ha annunciato le sue dimissioni dopo 30 anni di lavoro per l’emittente. La notizia arriva nelle stesse ore in cui è stato approvato il “pacchetto” di nomine a direzioni di testate e generi proposto dall’amministratore delegato Roberto Sergio.

Lucia Annunziata si è dimessa dalla Rai

“Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni”, ha scritto la Annunziata nella lettera di dimissioni ripresa da diverse testate tra cui il Corriere.it. “Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestate a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque”.

Nella lettera, la donna ha scritto ancora: “E d’altra parte non intendo avviarmi sulla strada di una permanente conflittualità interna sul lavoro. Spero che queste righe vengano accolte con la stessa serietà da parte vostra. In attesa di indicazioni su se e come concludere la stagione in corso (sul calendario è fine giugno), vi auguro buon lavoro”.

Nel corso della sua carriera, la giornalista ha lavorato per Il Manifesto, la Repubblica e il Corriere della Sera come corrispondente dagli Usa e dal Medio Oriente. Successivamente, tornara in Italia, era passata alla Rai dove aveva diretto il Tg3 (dal 1996 per due anni) e, successivamente, nel 2004, aveva assunto il ruolo di presidente.

