Chiara Ferragni e Fedez hanno rotto il silenzio in merito alla loro partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo.

In vista dell’uscita della puntata speciale di The Ferragnez incentrata sulla loro partecipazione a Sanremo, Chiara Ferragni e Fedez hanno svelato alcuni retroscena ai fan dei social e la famosa influencer ha messo in chiaro – attraverso le sue stories – che l’eventualità di rivedere lei e suo marito insieme allo show non si verificherà “mai più”.

Secondo indiscrezioni Amadeus avrebbe pensato nuovamente a lei come co-conduttrice per la prossima edizione della kermesse, ma l’imprenditrice digitale avrebbe preferito declinare l’offerta.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez: la verità su Sanremo

Chiara Ferragni non sarebbe più intenzionata a prendere parte al Festival di Sanremo nonostante sembra che in molti – e in particolare Amadeus – siano rimasti colpiti dalle sue capacità sul palco. Al momento non è dato sapere se l’influencer abbia preso questa decisione per via dei suoi impegni di lavoro o magari per via di quanto sarebbe accaduto con suo marito Fedez (con cui sembra abbia vissuto un periodo di profonda crisi dopo la fine della kermesse).

Sui social in tanti sperano di scoprire di più in merito alla vicenda, specie visto che è stata annunciata l’uscita di un episodio speciale dedicato alla partecipazione dei due a Sanremo nella serie The Ferragnez 2. L’episodio farà luce sulla presunta crisi tra i due?

