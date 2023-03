Giornata in ricordo di Fabrizio Frizzi e per dare una mano alla società. Inaugurata la casa di accoglienza a nome del compianto conduttore.

Si attendeva questo momento da diverso tempo e finalmente oggi a Milano è stata inaugurata la ‘Casa di Accoglienza Fabrizio Frizzi‘, in onore del compianto conduttore. Presente all’evento anche la vedova Carlotta Mantovan Frizzi.

Inaugurata la Casa di accoglienza Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi

Nata grazie all’Unitalsi Lombardia e su ispirazione di Vittore De Carli, giornalista e storico dirigente dell’associazione, in queste ore è stata stata inaugurata a Milano la ‘Casa di Accoglienza Fabrizio Frizzi’ in onore del compianto presentatore e per dare una mano alla società ed in particolare ai bambini.

La struttura è stata realizzata in via Giovanni Amadeo 90, a pochi passi dal Santuario della Madonna dell’Ortica, zona Lambrate. Per l’inaugurazione erano presenti vedova Carlotta Mantovan Frizzi, ma anche l’arcivescovo Mario Delpini. Ovviamente vi era il sindaco di Milano Giuseppe Sala, così come il presidente della Bcc di Milano Giuseppe Maino e monsignor Dario Edoardo Viganò, che ha letto un messaggio di Papa Francesco.

Come riportato dall’ANSA, Carlotta Mantovan ha detto con grande emozione: “Sono fiera di essere qui, mio marito Fabrizio sarebbe orgoglioso di tutto questo”.

De Carli ha ricordato di aver parlato a lungo di questa idea con lo stesso Frizzi. Il compianto conduttore infatti desiderava una casa accoglienza per i bimbi malati anche a Milano “Era un uomo di coraggio, speranza e ascolto”, ha detto uno dei volontari presenti.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della moglie del compianto conduttore in cui la figlia suona il piano del papà:

