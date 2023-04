I soccorsi sono riusciti a recuperare i corpi dei tre dispersi in val di Rhemes, dove si è abbattuta una terribile valanga.

Il 13 aprile l’istruttore scialpinista Matteo Giglio ha dato l’allarme dopo che una terribile valanga ha travolto tre delle persone che erano con lui in Val di Rhemes. Per i tre, tra cui vi è anche un campione azzurro, purtroppo non c’è stato scampo. I loro corpi sono stati recuperati dai soccorsi nelle scorse ore e sono stati trasportati in elisoccorso in Valle d’Aosta. Si tratta di Lorenzo Holzknecht, campione di scialpinismo, Sandro Dublanc, maestro di sci di Champorcher, e il finanziere Elia Meta, in servizio nella caserma di Entreves.

Montagna elicottero soccorso alpino

Valanga in Val di Rhemes: recuperati i corpi

Purtroppo tre persone non sono riuscite a salvarsi dalla terribile valanga che si è abbattuta nella giornata di ieri in Val di Rhemes, nella zona di Gran Paradiso. A dare l’allarme era stato l’istruttore Matteo Giglio, che è miracolosamente riuscito a scampare al disastro.

Le tre aspiranti guide alpine avevano tra i 37 e i 44 anni e tra loro vi era anche Lorenzo Holzknecht, campione di scialpinismo. Fin dai primi istanti dopo la tragedia i soccorsi avevano fatto sapere che non sarebbe esistita la speranza di poterli vedere ancora in vita e le manovra di recupero delle salme sarebbero state estremamente difficoltose a causa del maltempo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG