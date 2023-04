La nuova campagna del ministero del Turismo ed Enit ha suscitato la reazione di Vittorio Sgarbi, che ha scagliato una frecciatina.

La nuova campagna pubblicitaria del ministero del Turismo ed Enit Open To Meraviglia (con protagonista la Venere di Botticelli) ha sollevato ampie polemiche e a quanto pare non ha suscitato i favori di Vittorio Sgarbi, che a tal proposito avrebbe detto (stando a quanto riporta la Repubblica): “”La pubblicità all’Italia la fanno le opere d’arte, senza bisogno di travestirle”, e ancora: “Una roba da Ferragni”.

La campagna di promozione turistica dell’Italia con la Venere di Botticelli che fa l’influencerhttps://t.co/psle4BY92A — Il Post (@ilpost) April 20, 2023

Vittorio Sgarbi: la frecciatina a Chiara Ferragni

La nuova campagna internazionale di promozione del ministero del Tursimo ed Enit ha sollevato un dibattito in rete e a quanto pare non ha raccolto il favore di Vittorio Sgarbi, che ha scagliato una frecciatina contro Chiara Ferragni etichettando lo spot come “un paradosso” perché, a suo avviso, la Venere di Botticelli sarebbe “snaturata” con i vestiti addosso.

La pubblicità ha sollevato le polemiche e l’ironia della rete e in queste ore anche la giornalista Selvaggia Lucarelli l’ha commentata affermando: “C’è un palese errore di fondo in questa campagna per il turismo in Italia impostata sull’idea della Venere influencer: questa Venere non può essere influencer perché la pizza non è autorigenerante. Fine.”

