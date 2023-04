Barbara Capovani è stata uccisa da Gianluca Paul Seung, un uomo con deliri complottisti e con “un odio viscerale” verso gli psichiatri.

La psichiatra Barbara Capovani è stata aggredita e ridotta in fin di vita da un suo ex paziente, Gianluca Paul Seung, 35enne viareggino che, stando a quanto riporta Il Messaggero, sarebbe stato in preda a deliri complottisti e avrebbe coltivato un “odio viscerale” verso gli psichiatri. Nel suo passato c’era già stata un’aggressione e un arresto per molestie su una minore.

Barbara Capovani, che era mamma di tre figli, si è spenta il 23 aprile nell’ospedale di Pisa in cui era stata ricoverata a seguito delle ferite riportate a seguito della violenta aggressione.

Morte Barbara Capovani: chi è l’assassino

Gianluca Paul Seung è stato arrestato per l’assassinio di Barbara Capovani, la psichiatra toscana di cui lui stesso era stato paziente. Stando a quanto riporta Il Messaggero l’uomo era già noto alle forze dell’ordine ed era stato in cura per episodi di violenza da lui stesso perpetrati in passato a causa, sembra, di deliri complottisti.

Nei suoi messaggi su Facebook l’uomo si era scagliato più volte contro la magistratura, esponenti del Governo (nel 2020 aveva presentato un esposto contro Mario Draghi) e contro la guardia di finanza. Il suo odio è culminato con l’aggressione verso la psichiatra 55enne che, purtroppo, nella giornata del 23 aprile, è tragicamente scomparsa.

Riproduzione riservata © 2023 - DG