Un truffatore si sarebbe finto Massimiliano Gallo e sarebbe riuscito a far credere a una fan di essere l’attore per estorcerle denaro.

Le truffe online sono sempre più agguerrite e all’ordine del giorno e in queste ore una donna ha denunciato pubblicamente – attraverso i social – l’ultima truffa che sarebbe capitata ai suoi danni quando un malvivente le avrebbe fatto credere di essere uno dei suoi beniamini, ossia l’attore Massimiliano Gallo, al fine di estorcerle denaro.

“Un tizio spacciandosi per Massimiliano Gallo, un attore splendido che adoro e stimo tanto mi ha letteralmente trascinata su Google Chat. Io già dubitavo ma mi ha chiesto di raccontargli di me e io, ingenua gli ho raccontato un po’ di fatti miei, e alla sua richiesta di foto gliele ho mandate e gli ho mandato anche foto dei miei disegni perché mi stava consolando del fatto che, dopo l’ischemia non mi riesce più di disegnare. (…) E poi alla fine mi ha chiesto dei soldi come il più truffaldino degli approfittatori del web”, ha scritto via social (come riporta Fanpage).

Massimiliano Gallo

Truffa una fan di Massimiliano Gallo: i dettagli

Gli stratagemmi escogitati dai truffatori online sono sempre meno ordinari e nelle ultime ore in rete ha generato l’attenzione generale la denuncia pubblica fatta da una fan di Massimiliano Gallo a cui, alcuni truffatori, avrebbero fatto credere di essere proprio il famoso attore di Imma Taranni al fine di estorcerle denaro. Fortunatamente la vittima, una volta resasi conta di essere difronte a un raggiro, avrebbe smascherato gli impostori e si sarebbe rifiutata di versare loro la cifra richiesta.

“Io gli ho risposto : “Tu non sei Massimiliano Gallo, il figlio del grande Nunzio, e io che credevo fosse proprio lui a voler parlare co me… mannaggiaccia” e lui, ultimum in fundum mi ha bloccata su google chat, fine della storia … Me lo sono meritata… ingenua che sono”, ha scritto la donna nella conclusione del suo post via social.

Riproduzione riservata © 2023 - DG