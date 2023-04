Un uomo ha fatto irruzione nella villa di Berlusconi ad Arcore aggredendo a un militare e sostenendo di essere il figlio dell’ex Premier.

Un uomo con problemi psichiatrici è stato tratto in arresto con l’accusa di lesioni a pubblico ufficiale dopo aver tentato di fare irruzione nella celebre villa San Martino di proprietà di Silvio Berlusconi ad Arcore. L’uomo avrebbe urlato più volte di essere il figlio dell’ex Premier, attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano per una grave forma di leucemia mielomonocitica.

SILVIO BERLUSCONI

Berlusconi: un uomo fa irruzione ad Arcore

Mentre Silvio Berlusconi è ancora ricoverato al San Raffaele di Milano per via dei suoi gravi problemi di salute, un uomo con problemi psichiatrici è stato arrestato per aver tentato di fare irruzione nella sua prestigiosa villa ad Arcore.

L’uomo si sarebbe introdotto con la sua auto nel retro della villa e non avrebbe osservato l’alt delle forze dell’ordine presenti sul luogo. Attualmente si troverebbe ai domiciliare in attesa della prima udienza per direttissima e sarebbe stato arrestato con l’accusa di lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo avrebbe preteso di entrare nella villa sostenendo di essere il figlio dell’ex premier e al momento, sulla vicenda, non sono emersi ulteriori sviluppi.

