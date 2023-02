Citofoni Rosa è un progetto nato dall’idea di Antonio Irre: cosa è, di cosa si tratta e come si può partecipare.

Citofoni Rosa è il progetto di Arte Pubblica Partecipativa di Antonio Irre, realizzato per la prima volta a Padova per Green Squares con il contributo del Comune di Padova nell’ambito del progetto La Città delle Idee. L’idea nasce dalla voglia di mettere in contatto fra loro tutte le persone che lo desiderano al fine di agevolare la comunicazione ma anche lo scambio di idee. Ecco come funziona e in cosa consiste.

Cos’è Citofoni Rosa e come partecipare

Antonio Irre invita chiunque voglia prendere parte a Citofoni Rosa a chiedere il kit da applicare sul proprio citofono che, così, verrà colorato – appunto – di rosa.

Se un campanello è rosa, chiunque può suonare e scambiare due chiacchiere, mentre una targa spiega il progetto ed è possibile indicare gli orari in cui si è disponibili a ricevere.

Citofoni rosa non nasce solo con l’intento di agevolare la comunicazione e creare punti di ascolto, ma anche di parola, di poesia, di musica, con grandi potenziali di esplorazione.

“Citofoni Rosa è un’opera simbolica ed utopica, che funziona se la comunità abbraccia il progetto – ha chiarito Irre – E partecipativa, nel senso che l’artista dà una direzione ma solo quando il dispositivo viene azionato l’opera diventa viva, non più controllabile”.

