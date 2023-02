Si chiama ‘Valentine’s day mascara’ ed è l’ultima opera di Banksy con un chiaro messaggio contro la violenza sulle donne.

Nel giorno di San Valentino, ecco arrivare una nuova opera del noto artista Banksy. Sui muri di Margate, a pochi chilometri da Canterbury, è apparso infatti un murales che sembra voler essere un chiaro messaggio della lotta contro la violenza sulle donne. Rappresentata, infatti, una donna che, di fatto, mette in riga un uomo.

Il nuovo murales di Banksy

Violenza sulle donne

‘Valentine’s day mascara’. Questo il nome che Banksy ha scelto per il suo murales apparso oggi, 14 febbraio, nel giorno di San Valentino.

L’artista ha regalato un’immagine decisamente forte e non esattamente collegata alla festa degli innamorati. Lo street artist ha, infatti, optato per un murales di forte impatto che vede una donna con guanti da pulizie di casa e grembiule che ha appena buttato la spazzatura. Una spazzatura particolare visto che dal “cassonetto” semi aperto si intravedono le gambe di un uomo.

Il motivo è presto detto. Basta fare un attento focus sul volto della donna per vedere un occhio nero, segno della violenza subita. Con esso anche un dente rotto.

Da qui il riferimento al “mascara di San Valentino” che in questo caso non è un trucco per il volto ma il segno della violenza subita.

Come anticipato, lopera è comparsa sui muri di Margate, a pochi chilometri da Canterbury ed è stata condivisa sul suo profilo social seguito da quasi 12 milioni di persone.

Di seguito il post Instagram dell’artista con le foto della sua ultima opera:

