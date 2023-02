Tragico incidente mortale sull’ Autostrada 14: morto tennista paralimpico Andrea Silvestrone e i suoi due figli.

Il tennista paralimpico Andrea Silvestrone e i suoi due figli sono morti in un tragico incidente sull’Autostrada 14, un colpo durissimo per la sua famiglia e per il mondo dello sport.

Lutto

Tragico incidente stradale

Sono Andrea Silvestrone, 49enne atleta affetto da sclerosi multipla, giocatore di tennis in carrozzina, e due dei suoi tre figli minorenni le tre vittime del gravissimo incidente stradale registrato oggi, 04 febbraio 2023, sull’A14 nella Galleria Castello a Grottammare (Ascoli Piceno).

La tragica notizia della morte del tennista paralimpico Andrea Silvestrone e dei suoi due figli ha colpito profondamente la Lilt di Pescara, di cui Andrea era socio onorario. Egli aveva saputo superare la sua disabilità e trasformarla in un punto di forza con un entusiasmo e una gioia di vivere straordinari. La Lilt esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza alla moglie Barbara e prega per la salvezza del terzo figlio, che è rimasto ferito nell’incidente e attualmente è ricoverato in ospedale ad Ancona.

