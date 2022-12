Era caduto nel corso del famoso gioco dei rulli di Ciao Darwin rimanendo paralizzato. Per la vicenda, tutti assolti gli imputati.

In tanti ricorderanno la triste vicenda relativa al signor Gabriele Marchetti, il concorrente di ‘Ciao Darwin’, nota trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, rimasto paralizzato dopo un incidente nel corso del gioco dei rulli. Sulla vicenda erano in corso dei procedimenti in tribunale ma ora è arrivata anche la sentenza.

Ciao Darwin: la decisione sul caso dell’uomo rimasto paralizzato

PAOLO BONOLIS E LUCA LAURENTI

Secondo quanto si apprende da Il Messaggero, il tribunale monocratico di Roma avrebbe deciso di assolvere le quattro persone finite a processo in relazione al ferimento di un concorrente della trasmissione Ciao Darwin avvenuto il 17 aprile del 2019. Come anticipato, il signor Gabriele Marchetti, 54 anni all’epoca dei fatti, era caduto rovinosamente durante il gioco dei rulli riportando gravi ferite e rimanendo tetraplegico.

Dopo tante discussioni, polemiche e dichiarazioni in merito, la giustizia ha deciso facendo cadere le accuse nei confronti degli imputati con la formula “perché il fatto non sussiste”. A processo, nel dettaglio, erano finiti Sandro Costa e Massimo Porta, entrambi di Rti, Massimiliano Martinelli, dirigente della società che si è occupata dell’attrezzatura, difeso in giudizio dagli avvocati Paolo Stella e Mattia Aprea, e Giuliano Giovannotti della società che aveva il compito di selezionare i concorrenti della trasmissione.

“Ero finito in acqua a testa in giù, con le gambe rannicchiate e le braccia raccolte. Pensavo che sarei affogato perché non riuscivo a muovere nulla. Poi ho sentito i soccorritori che sono intervenuti immediatamente. Per me è stato il crollo totale. Mi sono sentito disperato, come i miei familiari poiché ci siamo ritrovati da un giorno all’altro con la vita completamente stravolta”, aveva dichiarato al Corriere della Sera Marchetti dopo il dramma vissuto.

