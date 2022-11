L’annuncio del governo italiano: “Alessia Piperno è stata liberata”. La notizia che tutti aspettavano sulla donna arrestata in Iran.

Sorriso e grande sollievo: Alessia Piperno è stata liberata. La donna, che era stata arrestata in Iran lo scorso 28 settembre, è stata rilasciata in queste ore grazie all’intervento del governo italiano. L’annuncio ufficiale è arrivato in queste ore anche per voce della Premier Giorgia Meloni.

Alessia Piperno liberata: l’annuncio

“Ci siamo sentiti al telefono per gli auguri. Mi ha detto che la sera avrebbe festeggiato lontano dalla zona dove c’erano le manifestazioni di protesta”. Queste erano state le parole del padre di Alessia Piperno a proposito delle ultime ore in cui aveva sentito la figlia prima del 28 settembre, giorno dell’arresto in Iran.

La donna, 30enne e blogger di viaggi, era arrivata in Iran a luglio dopo aver viaggiato in Pakistan, Marocco, Honduras, Messico, Panama, Islanda e Sri Lanka, tra gli altri. La ragazza era stata fermata dopo avere festeggiato il proprio compleanno con alcuni amici a Teheran.

Da quel momento le autorità iraniane, che mai avevano spiegato il motivo dell’arresto, hanno collaborato con il governo italiano fino alla liberazione annunciata oggi.

Con una nota, le autorità italiane hanno detto: “Dopo un intenso lavoro diplomatico, oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia”.

Di seguito anche il post su Twitter della Premier italiana Giorgia Meloni che ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato e contribuito a questo importante traguardo:

Dopo un intenso lavoro diplomatico, oggi la nostra connazionale Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a riportare Alessia dai suoi familiari. pic.twitter.com/2YTxNJh4Qe — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 10, 2022

