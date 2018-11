Tutto quello che c’è da sapere su Fabrizio Corona: le controversie legali, gli scandali, i gossip e la vita privata dell’ex Re dei paparazzi!

Nato il 29 marzo 1974 sotto il segno dell’Ariete, Fabrizio Corona è uno dei personaggi più controversi del mondo dello show business italiano. Soprannominato il Re dei Paparazzi, Corona è sempre stato nell’occhio del ciclone del gossip, soprattutto per gli scandali legati alle sue relazioni sentimentali con alcune delle donne più famose del mondo dello spettacolo, e per i numerosi processi giudiziari a suo carico.

Scopriamo cosa c’è da sapere su Fabrizio Corona, dalla vita privata alle controversie legali, passando per alcune curiosità.

5 curiosità su Fabrizio Corona: i tatuaggi, il soprannome e…

– Viene soprannominato il Re dei paparazzi, ma lui stesso ha ammesso in più di un’occasione di non aver mai scattato una foto: il soprannome deriva dall’agenzia fotografica da lui fondata, la Corona’s, poi fallita nel 2008.

– Si vocifera che sia stato bocciato all’esame di maturità per aver insultato uno degli insegnanti dandogli del “ciccione.”

– Ha tantissimi tatuaggi: il volto di suo figlio Carlos, il nome di suo padre e la data della sua morte. Sul volto invece ha il disegno di una lacrima che e sembra che si sia fatto tatuare dopo la rottura con Belen.

– In carcere Corona ha perso gran parte dei suoi denti e, pur non volendone svelare il motivo, durante un’intervista da Maurizio Costanzo ha mostrato di indossare una placca sostitutiva.

– Fece scalpore un’intervista di Lele Mora che al Corriere della Sera raccontò di aver avuto una relazione con lui: “Ebbi una relazione con Corona, spesi per lui circa 2 milioni di euro. (…) Gli ho comprato 8 autovetture a partire da una Audi cabriolet per arrivare alla Bentley Continental. Anche l’appartamento a Milano in via De Cristoforis gliel’ho comprato io”.

Fabrizio Corona: la fidanzata, l’ex moglie e la vita privata

Nel 2001 ha sposato la modella croata Nina Morić, da cui ha avuto un figlio, Carlos Maria. Nel 2007 la Morić ha chiesto la separazione, e successivamente lei e Corona hanno perso l’affidamento del bambino, che è stato affidato alla madre dell’ex re dei paparazzi. Dal 2009 al 2012 è stato legato alla showgirl Belen Rodriguez:

“Belen è l’unica donna che è riuscita a cambiarmi: non l’ho mai tradita. Nina invece sì”, ha raccontato a Panorama. La showgirl avrà un’interruzione di gravidanza durante la liaison con Corona e, poco tempo dopo, la loro storia d’amore naufragherà tra rumors e scandali eclatanti.

Nel 2015 Corona si lega a Silvia Provvedi, cantante del duo Le Donatella. Durante il periodo della detenzione la cantante ha atteso strenuamente Fabrizio Corona che però, poco tempo dopo essere uscito dal carcere, ha rivelato a Chi: “Lei è diventata trasparente (…) Mi spiace, ma avevo da subito fame di vita. E non degli abbracci di Silvia”.

Dopo la separazione con la cantante, nell’agosto 2018 l’ex re dei paparazzi si lega a Zoe Cristofoli, la tatuata e affascinante “Tigre di Verona”. Ma, ancora una volta, non dura molto: “È vero, ho lasciato Fabrizio. Ho trovato un messaggino di un’altra donna ma non è solo questo il motivo della mia decisione. Ci sono tante cose che non mi andavano bene, di cui non ero contenta e soddisfatta”, ha confermato la ragazza a Mattino Cinque a metà settembre 2018.

Nel suo profilo Instagram condivide spesso fotografie e scatti della sua quotidianità, fra cui foto del suo fisico… per niente male!

Fabrizio Corona contro Barbara D’Urso: le controversie legali

La conduttrice Barbara D’Urso ha chiesto e ottenuto 100.000 euro di risarcimento dall’ex Re dei paparazzi. La vicenda scoppia quando a Pomeriggio Cinque la giornalista Beatrice Baratto riferisce di aver querelato per truffa Corona, che, interpellato telefonicamente, replica:

“Volevi un grande share? Te lo faccio fare adesso così andrai su tutte le televisioni d’Italia. Ti devi vergognare cara Barbara d’Urso, ti devi vergognare perché questo lavoro non sai neanche come si fa e non lo sai fare, e non sei stata e non sarai mai una giornalista. (…) questa signora falsa e bugiarda (Beatrice Baratto) quando ti ha telefonato ha detto che due giorni fa ha fatto una denuncia. Dove ca**o è la denuncia?”

La giornalista in questione aveva realmente sporto denuncia, e Barbara D’Urso vinse il risarcimento. Corona in seguito scriverà una lettera di scuse, letta dalla conduttrice in diretta televisiva.

Fabrizio Corona vs Ilary Blasi

Durante la puntata del Grande fratello Vip del 25 ottobre 2018, Corona è stato ospite della Casa per chiarire con la sua ex, Silvia Provvedi. Ma Ilary Blasi, con la quale i rapporti non erano proprio sereni, gli ha rinfacciato in diretta di aver messo in circolazione voci false sul presunto tradimento di Totti con Flavia Vento.

“Sei un caciottaro. Hai organizzato tutto quando mi dovevo sposare ed ero incinta del mio primo figlio, lo sa tutta Italia. Io quelli come te li ‘sgamo’ subito”, gli ha urlato contro Ilary Blasi. Il video è stato presto diffuso dalla pagine ufficiali del programma, e la sua risposta non ha tardato ad arrivare: “Tuo marito ha scritto un mare di ca**ate . La verità è che siamo tutti cornuti e tu sei stata tradita a un mese dal matrimonio”, ha replicato Corona.

La polemica di Corona è poi proseguita su Instagram stories, dove non si è risparmiato nè nei confronti di Totti, nè in quelli di Ilary.

Fabrizio Corona e i guai con la giustizia (e la patente)

Nel 2007 viene arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e passa la notte in camera di sicurezza. Il giorno seguente viene di nuovo sorpreso alla guida, ma la patente gli era stata sospesa a tempo indeterminato. L’anno successivo è stato denunciato per guida senza patente per altre due volte.

Nel 2009 invece è stato fermato mentre percorreva la corsia preferenziale contromano. Inoltre Corona è stato condannato per evasione fiscale, detenzione e ricettazione di una pistola rubata e di banconote false, estorsione, violazione di domicilio, bancarotta fraudolenta, frode fiscale, appropriazione indebita e diffamazione.

Nel 2018 Novella 2000 ha paparazzato Corona durante un duro scontro con un fotografo, che ha reso necessario l’intervento delle polizia.