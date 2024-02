Ancora un look da urlo per Emma Marrone. Questa volta, per la verità, è la sua collana costosissima a prendersi la scena.

Sta entusiasmando tutti a Sanremo con la sua canzone ‘Apnea’ e non solo. Stiamo parlando di Emma Marrone che dopo aver sfoggiato la costosissima “borsa piccione”, nel corso della seconda puntata della kermesse musicale ha fatto vedere anche un collana serpente. Anche in questo caso, il prezzo dell’accessorio è super elevato…

Emma, il costo della collana serpente

Emma Marrone

Durante la seconda serata di Sanremo, Emma ha deciso di sfoggiare un look piuttosto dark ma di accenderlo con un accessorio notevole.

Per la cantante, infatti, al netto di un tubino total black di Mugler, con scollo leggermente a barca, maniche lunghe e gonna asimmetrica, ecco, per la parte superiore, una collana assolutamente favolosa che le ha permesso di spezzare il completo nero.

Si è trattato di una collana Snake, ovvero una collana a forma di serpente in oro 18k. Un pezzo davvero magnifico che fa parte della collezione che Elsa Peretti ha realizzato per Tiffany&Co., ispirata a un portafortuna regalato all’artista.

I dettagli dell’accessorio sono bellissimi e riproducono in modo perfetto la sensualità, la sinuosità e, perché no, anche la “pericolosità” del rettile.

Ovviamente, a far parlare, oltre alla sua bellezza, anche il costo. Volete sapere il suo prezzo? Stiamo parlando di cifre elevate. Al momento sul sito italiano della gioielleria è disponibile solo in versione mini, quella più grande, e quella indossata da Emma, invece viene venduta solo all’estero a 72.000 dollari ben oltre 66.000 euro.

Insomma, la cantante ha fatto veramente il botto, non solo per la sua musica ma anche per questi look accompagnati da accessori pazzeschi come la collana di cui vi abbiamo parlato.

Di seguito anche il post Instagram di Sanremo con una foto che riguarda l’artista e il super gioiello indossato: