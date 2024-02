Dopo le preferenze sui cantanti date dagli allievi stessi, ad Amici non tutti sono rimasti contenti. Lo sfogo in casetta.

Non solo la classifica dei cantanti in gara ad Amici più amati dal pubblico e stilata dal televoto, all’interno della scuola più famosa d’Italia i ragazzi stessi sono stati chiamati a dare i loro giudizi sui compagni. Alla fine della “votazione” la graduatoria non ha convinto tutti, nello specifico Ayle che è stato protagonista di un lungo sfogo.

Amici, la rabbia di Ayle

Maria De Filippi

Ayle, che già nel corso delle scorse settimane aveva fatto notare un certo malcontento per la sua posizione in classifica e, in generale, per certe situazioni all’interno della scuola, si è arrabbiato perché è risultato in basso alla graduatoria dei compagni.

Parlando con Lucia, il cantante ha detto: “Vabbe, ma dai. Posso trovare un lato positivo a tutto. Ma io non capisco, per esempio, come fa a stare Martina sopra di me“; ha sbottato Ayle. “Canta bene? Sì e dopo quello? Ha mai fatto una canzone sua firmata Martina? Fare il cantante è questo. L’interprete senza quello che gliela scrive non fa niente. Sì. La sua voce? Allora tutti hanno talento, io dovrei essere sempre quinto e o steso. Io cosa ci sto a fare qui. Non sono venuto qui per questo, per essere considerato una delle pippe”.

Dopo lo sfogo, Martina è stata messa al corrente di tutto e ha risposto duramente: “Allora, questo era un discorso che io avevo già affrontato con lui. Io penso che nel mondo della musica ci siano cantautori e interpreti. Quindi metà delle persone non dovrebbero esistere?! Poi tu l’altro giorno sei venuto da me dicendo che mi stimi artisticamente. Non mi sembra quindi. Cosa vuol dire, quando siamo incavolati diciamo queste cose?”.

Tra i due le cose non sembrano essersi risolte. Vedremo se ci sarà modo di “fare la pace” o meno.

Di seguito anche il post su X della trasmissione con lo sfogo di Ayle e la replica poi in classe di Martina e gli altri compagni:

Dopo aver visto la classifica di chi secondo i cantanti dovrebbe andare al Serale, Ayle reagisce così #Amici23 pic.twitter.com/GMv2byA49h — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 8, 2024