Dopo il televoto, ad Amici è stata svelata la classifica dei cantanti più amati. La graduatoria ha rivelato delle sorprese.

Lezioni e test importanti nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Gli allievi sono stati protagonisti di una gara poi giudicata al televoto che ha dato una classifica di gradimento per i cantanti. L’esito è stato sorprendente, in positivo, per alcuni di loro. Altri, invece, sono rimasti particolarmente dispiaciuti per il risultato.

Amici 23, la classifica dei cantanti più amati

Maria De Filippi

Nel corso dell’ultimo daytime andato in onda di Amici, i cantanti sono stati protagonisti di una sfida di canto giudicata al televoto. In realtà, le esibizioni degli allievi erano andate in scena nella giornata di ieri e oggi è stato loro comunicato l’esito.

A vincere nella classifica dei cantanti più amati fino ad ora è stato Holden che ha ottenuto il 21,2% dei voti. Alle sue spalle si sono piazzati Petit e Mida, rispettivamente con il 20,6% e il 16,6%.

Nelle posizioni successive ecco Sarah, Martina, Malìa, Ayle e Lil Jolie. In basso alla graduatoria, invece, le due nuove arrivate, Kia, nona, e Nahaze.

Dopo l’annuncio della classifica, in tanti sono rimasti colpiti non esattamente in positivo. Le ultime due allieve se lo aspettavano mentre Lil Jolie, proprio no. In tal senso la ragazza è stata tra le studentesse maggiormente scosse dalla graduatoria. Per lei, in effetti, non è un bellissimo periodo dato che anche alcuni professori l’hanno da poco messa in discussione cercando di stimolarla.

Diversi anche i commenti social alla classifica del programma con tantissimi utenti e telespettatori che sono rimasti molto contenti per Holden e anche per Petit e Mida che hanno costituito il podio. “Senza dubbio sono i più bravi”, “Complimenti, si giocheranno la vittoria finale”, sono stati alcuni dei commenti.

Di seguito anche il post su X del programma con le preferenze dei telespettatori: