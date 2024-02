Potrebbe esserci una nuova polemica a Sanremo. Protagonista Irama e il suo look che avrebbe destato nell’artista un po’ di rabbia.

Tra i primi ad esibirsi nella serata di esordio di Sanremo 2024 c’è stato Irama che ha fatto molto parlare per la sua apparizione sul palco dell’Ariston. Non solo per la canzone portata, ‘Tu no’, ma anche per il suo look. In particolare, pare che alcune scelte relative, soprattutto, alla capigliatura, abbiano portato lo stesso artista ad arrabbiarsi con chi si è occupato di lui. Su questa situazione ci sono state, infatti, diversi commenti e indiscrezioni a riguardo.

Irama, la segnalazione sul look a Sanremo

Irama

Dopo l’apparizione sul palco di Sanremo nella prima serata della nota kermesse musicale, Irama ha fatto molto discutere. Come detto, a colpire tutti i telespettatori e gli amanti del Festival non è stata solo la sua canzone ma anche il suo look.

Nel dettagli la capigliatura molto particolare. Sui social, in tanti si sono sbizzarriti nel commentare le scelte di stile del giovane cantante che, a quanto pare, non sarebbero andate giù pure a lui in prima persona.

Una particolare segnalazione, infatti, riporta che l’ex allievo di Amici si sia piuttosto arrabbiato per come siano stati “trattati” i suoi capelli che, alla prima del Festival, non sarebbero stati di suo gradimento.

All’esperto di gossip Amedeo Venza è arrivata una testimonianza – non confermata – di una utente che ha descritto il cantante molto arrabbiato: “La mia amica parrucchiera che lavora per un’azienda esterna per Sanremo mi ha riportato che Irama era nero perché diceva di aver fatto la settimana scorsa la permanente e non hanno asciugato bene i capelli con il diffusore”. E ancora: “Il riccio a sua detta era moscio! Ma ti pare una polemica da fare? Ma devono cantare o mostare le acconciature? Io basita”.

Al netto di questa segnalazione, non si hanno informazioni relativamente all’attendibilità di queste parole. Ad ogni modo una piccola nuova polemica pare essere già partita al Festival…

Di seguito anche un post Instagram che riguarda l’esibizione dell’artista a Sanremo: