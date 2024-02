Grande emozione per Sanremo, Stash e i The Kolors sono stati protagonisti sul palco e hanno dato anche un loro parere sul possibile vincitore.

“Un ragazzo, una ragazza”, questo il titolo della canzone dei The Kolors a Sanremo 2024. Il gruppo, “capitanato” dal frontman Stash è stato protagonista come gli altri artisti nella prima serata della kermesse musicale rompendo il ghiaccio. A SuperGuidaTv, il gruppo ha parlato delle proprie ambizioni per l’evento e ha anche dato un parere sul preferito tra tutti gli altri cantanti.

The Kolors, aspettative e preferito a Sanremo 2024

Stash The Kolors

Interrogati sulla loro canzone e la loro ambizioni per l’evento musicale, i The Kolors hanno risposto: “Noi ci sentiamo di consolidare sempre di più quella che è la nostra impronta funk. E il funk, come dice il termine stesso, viene dalla parola festa, dal divertimento e dalla ballabilità. Si basa sul ritmo”.

Anche per questo il gruppo non se l’è sentita di “snaturare quello che è il nostro messaggio sonoro”. La speranza di Stash e compagni è di mandare un chiaro messaggio: la gioia di essere sul palco di Sanremo a cantare.

Ma l’essere al Festival impone, comunque, far parte di una gara. In tale ottica, il gruppo ha spiegato: “Chi sarà il vincitore? È un cast così ampio a livello di messaggio artistico che tutti potrebbero vincere. Mi sento di dire che il clima rispetto alla prima volta che siamo stati qui, e poi ci siamo ritornati anche qualche anno fa in occasione delle cover, è che non si avverte competizione e la gara”.

Non è mancato un passaggio sul loro preferito: “Un preferito? Forse la Bertè. Porta il brano ‘Pazza’ ma forse siamo noi i pazzi e lei è quella normale”.

Di seguito anche un post Instagram con Stash protagonista della prima serata del Festival: