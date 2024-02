Momento di forte tensione al Grande Fratello con Beatrice Luzzi protagonista. Urla e lacrime nella Casa con alcuni timori.

Resterà nella Casa del Grande Fratello ma le cose per Beatrice Luzzi non stanno andando come ci si aspettava. La donna sta affrontando, evidentemente, un momento di down molto importante che l’ha portata ad un comportamento anomalo con urla e lacrime. Tale è stato lo spavento per la situazione che, a quanto pare, sarebbe intervenuto pure il suo ex compagno…

Beatrice Luzzi, lo sfogo e le parole dell’ex compagno

In queste ore nella Casa del Grande Fratello si sono vissuti momenti di tensione a causa del comportamento di Beatrice Luzzi. La donna, nella notte, è stata protagonista di urla e lacrime che hanno generato non pochi timori tra gli altri concorrenti.

Diversi telespettatori e appassionati del reality non hanno capito cosa sia accaduto e hanno pensato subito che la donna volesse dire addio allo show dopo che, in passato, aveva già “minacciato” tale ipotesi.

A far tornare il sereno riguardo l’attrice, però, una comunicazione ufficiale di una pagina social della donna che ha spiegato come l’ex compagno, Alessandro Cisilin, abbia avuto modo di parlare addirittura con gli autori per comprendere lo stato psico-fisico della donna.

“Cari fan, dopo una giornata complicata, Beatrice ha deciso di restare nella casa del Grande Fratello. Alessandro Cisilin, ex compagno di Beatrice, dopo aver sentito gli autori, ci ha rassicurato sul fatto più importante: Beatrice è in forze e determinata a fare fino in fondo il suo percorso”, si legge dalla pagina social.

“Non ci resta che lasciarci guidare ancora una volta dal suo coraggio. Non la daremo vinta a nessuno. Continuiamo tutti a votare e a salvare la nostra Regina fino alla vittoria! Lo Staff”.

Insomma, pericolo rientrato, ma ancora grande attenzione sulla donna che in queste edizione del reality si è presa, ormai in ogni modo possibile, la scena.

