Bellissima e bravissima ma anche super alla moda. Emma Marrone ha stupito tutti con la “borsa piccione”, trendy e super costosa.

Nella frenesia del Festival di Sanremo ormai iniziato a tutti gli effetti, ad emergere, e non solo per il suo brano in gara, è stata senza dubbio Emma Marrone. La cantante ha attirato su di sé l’attenzione non solo per la sua straordinaria performance sul palco dell’Ariston, ma anche per il suo stile unico e audace mostrando fin dalle ore di vigilia che hanno preceduto il debutto della kermesse musicale. L’artista, infatti, al party pre prima serata, ha sfoggiato un look da urlo accompagnato da una borsa molto particolare a forma di piccione. Un accessorio diventato super virale e che ha un costo decisamente elevato…

Emma, il costo della “borsa piccione”

Emma Marrone

La scelta di Emma è ricaduta sulla pigeon clutch, un accessorio curioso e di tendenza, firmato JW Anderson. Una borsa che ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan e degli appassionati di moda e che nel giro di poche ore ha visto decine e decine di foto e video apparire sul web.

La Marrone ha camminato sul green carpet del Festival con un look firmato JW Anderson, curato dal suo stylist Lorenzo Posocco. Per lei un elegante abito bianco con un maxi spacco laterale, abbinato a stivali alti fino a metà coscia in pelle lucida total red di Casadei. I capelli scuri e lisci con una riga laterale hanno poi completato il suo aspetto impeccabile.

Subito dopo, alla festa, ecco apparire la borsa piccione. L’accessorio ha fatto parlare i presenti e anche tutti coloro che sul web si sono accorti della sua particolarità. In molti si sono domandati il suo costo. La risposta è circa 700 euro (690 euro per la precisione).

La cantante ha quindi mostrato con orgoglio, anche nelle sue stories social, l’accessorio per altro già diventato famoso per via del suo utilizzo da parte di Sarah Jessica Parker, nella serie tv “And Just Like That”.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha trovato particolarmente divertente proprio l’accessorio della cantante: