Si è presa la scena Emma Marrone al Gree Carpet pre Festival di Sanremo 2024. La cantante ha sfoggiato un paio di stivali superlativi.

Sul palco di Sanremo 2024 con la sua ‘Apnea‘, Emma Marrone ha già iniziato a tenere tutti col fiato sospeso grazie al primo look sfoggiato nel corso del consueto appuntamento pre Festival con il Green carpet. L’artista ha scelto un outfit particolare dove i suoi stivali rossi in vernice hanno incantato tutti.

Emma, il look e gli stivali sul Green carpet

Emma Marrone

Nel corso del Green carpet prima della kermesse musicale, come sempre, gli artisti si sono esibiti nella conseuta passerella. A prendersi la scena, come detto, è stata sicuramente Emma che ha sfoggiato un look davvero particolare dove gli stivali rossi in vernice che hanno colpito tutti.

Proprio il rosso sembra essere il colore dell’edizione di Sanremo numero 74. L’artista, pronta per cantare ‘Apnea’ sul palco dell’Ariston, ha fatto vedere gli stivali firmati Casadei. La cantante li ha abbinati con un abito bianco asimmetrico e un lungo cappotto in pelle di JW Anderson.

Tornando, però, agli stivali, il loro prezzo è assolutamente strepitoso. Sul sito ufficiale di Cesare Casadei, infatti, sono venduti ad oltre 1000 euro. Nella descrizione si legge anche: “Cesare Casadei allarga la “famiglia” del Blade, stile più iconico della maison Casadei che ha appena compiuto 10 anni, presentando il Superblade. Stivale sopra il ginocchio in vernice lipstick dalla silhouette più allungata e appuntita come una matita appena temperata, rende questo modello avveniristico per audacia e proporzioni. Il tacco Blade in acciaio conferisce forza e carattere allo stile”.

Proprio carattere e stile sembrano essere quelli che da sempre distinguono la Marrone che ancora una volta ha fatto centro.

Di seguito anche un post su X dove si può vedere il look scelto dalla cantante sul carpet: