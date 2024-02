Qual è il significato di Apnea di Emma? La canzone segna il suo ritorno al Festival di Sanremo. Il 2024 è la sua quarta partecipazione.

Emma torna al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Apnea. Un brano dai suoni elettronici e ritmatici, simili a quelli a cui l’artista ci ha abituato negli ultimi anni. La melodia accompagna un testo profondo, che sottolinea l’importanza delle scuse. Vediamo il significato.

Apnea di Emma: il significato della canzone

Per la sua quarta partecipazione al Festival di Sanremo, Emma ha pensato ad un brano esplosivo. Si intitola Apnea ed è stato scritto dalla stessa artista con D. Petrella e P. Antonacci. Suoni elettronici e ritmati per una canzone che mette al centro della scena la capacità di chiedere “scusa”.

“Se avessi un telecomando

Non ti cambierei mai

Io non so dove sto andando“.

Una storia d’amore a brandelli, che vede la protagonista riflettere sui propri errori. Non a caso, si rende conto che “è colpa mia se adesso siamo in bilico“.

“Mi fai sentire il brivido di stare bene

Di stare insieme

E non è una bugia di quelle che si dicono

Per nostalgia“.

L’unica colpa del partner? Il modo di guardare la sua donna. Il suo sguardo è in grado di ucciderla. Un sentimento forte, che fa vivere la protagonista in una specie di apnea. E’ anche per questo che lo implora: “Ricordati com’ero“. Come a voler dire: oggi sono questa per una serie di errori, ma possono tornare ad essere la donna che ti ha fatto innamorare. Apnea di Emma, vittoria sanremese o meno, è destinata ad essere un successo.

Apnea: il testo della canzone

Ci incontriamo qui nei corridoi

Di un albergo

E mi chiedo…

