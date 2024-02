La concorrente del Grande Fratello, Beatrice Luzzi, ha deciso di rivolgersi ai suoi fan per farsi eliminare dal reality show.

Ancora un momento “no” per Beatrice Luzzi al Grande Fratello. L’attrice, indubbiamente tra i protagonisti indiscussi di questa edizione, ha deciso di voler essere eliminata e, per questa ragione, si è appellata ai telespettatori e fan per non farsi più votare al fine di uscire al programma.

Beatrice Luzzi vuole uscire dal GF: l’appello

Beatrice Luzzi

Nel corso dell’ultima puntata del GF, la Luzzi ha “vinto” ancora un televoto a conferma del grande sostegno che il suo pubblico le sta dando da quando è iniziato il percorso nella Casa. L’attrice, finita in nomination con Federico Massaro, Stefano Miele e Vittorio Menozzi per l’ennesima volta, ha voluto lanciare un appello chiedendo espressamente ai suoi seguaci di mandarla a casa. “Volevo invitare il mio pubblico a votarmi ed eliminarmi per la prossima volta perché qui non ho più niente da dare o da prendere. Non ce la faccio più. Invito il mio pubblico a eliminarmi, grazie”, ha detto.

La donna pare essere giunta al limite di sopportazione e, anche per questo, ha poi aggiunto dopo aver capito che il prossimo televoto futuro sarà eliminatorio: “Perché se io non posso dire ‘non equilibrato’ a una persona dopo quello che è successo e a me mi si può dire ‘repellente’, basta. Non c’è la lucidità, l’ho mantenuta solo io. Invito il mio pubblico a farmi uscire da qui perché non ho veramente più niente da dare”.

Staremo a vedere se l’appello verrà ascoltato o se, invece, i fan della bella Beatrice continueranno a volerla vedere in Casa e, magari, anche vincitrice del reality.

