Potrebbe esserci un uomo nella vita di Carlotta Mantovan. La donna è stata pizzicata in dolce compagnia dai paparazzi.

Nuovo amore per Carlotta Mantovan? Dopo la partecipazione recente a ‘Ballando con le Stelle’, la vedova di Fabrizio Frizzi è tornata sotto la lente di ingrandimento anche delle cronache di gossip. In tal senso, alcuni recente scatti l’hanno vista in dolce compagnia di quello che, forse, e ribadiamo forse, potrebbe essere il suo nuovo fidanzato.

Carlotta Mantovan di nuovo fidanzata?

Carlotta Mantovan

A raccontare del possibile nuovo amore della Mantovan è stato il magazine Oggi che ha recentemente svelato alcuni scatti che ritraggono appunto la donna, vedova del compianto Fabrizio Frizzi, in compagnia di un uomo misterioso durante una giornata di shopping a Roma.

Come detto, dopo la partecipazione a ‘Ballando con le Stelle’, la donna, nota per la sua riservatezza, è tornata, in realtà, ad essere attenzionata sempre maggiormente dalla stampa rosa ed è proprio in questa ottica che si leggono questi scatti.

Il magazine ha ricostruito la giornata della Mantovan con l’uomo misterioso scrivendo: “A giudicare dai sorrisi, sembra esserci una forte complicità”. I due avrebbero trascorso una giornata insieme dal pranzo presso il ristorante della Rinascente fino a delle compere da Zara, dove i due sono stati fotografati.

Al momento, nessuna conferma o smentita ufficiale da parte dei diretti interessati. Certo è che, visto il grande affetto dei suoi fan, la speranza è che la donna possa aver davvero ritrovato l’amore e la serenità che merita.

Di seguito anche un post Instagram della recente partecipazione della donna a Ballando con le Stelle: